港人豬年消費意欲降 大家樂：市民愈見審慎

踏入豬年，市民消費意欲轉趨審慎。大家樂（341）首席執行官羅德承表示，今年農曆新年期間旗下餐廳的營業額按年持平，留意到市民消費更審慎；整體環境面臨不明朗因素，料未來本地飲食市道仍具挑戰性。



對於市民最關心的加價議題，羅德承未有正面回應今年會否加價，僅稱會透過改善餐單組合及擴闊單價範圍的方法，向市民提供更多選擇，並讓消費者覺得物超所值。開店策略方面，羅德承稱會繼續物色人流多的合適位置開店，希望今年集團在香港及內地合共至少加40至50間分店，預料將增聘數百名人手。



羅德承認為，港人外出用膳的需求仍然旺盛，相信市場仍有一定發展潛力。對於今年5月最低工資將上調為時薪37.5元，羅坦言有關調整對集團的營運有一定壓力，冀以其他方式抵銷影響。



另一方面，莎莎公佈最新銷售數據，本月5日至11日新春期間，港澳零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售亦跌7.9%。莎莎解釋，銷售表現遜於預期，除了中美貿易戰、股市及樓市持續波動影響消費意欲以外，上年同期的高基數效應也是原因之一。



集團指出，香港市場的零售銷售按年跌5%。根據入境處資料顯示，新春期間內地訪港人次按年上升31.6%，惟內地客消費加倍審慎，導致「旺丁不旺財」；整體交易量下跌2.8%，內地客和本地客交易量分別減少3.4%和1.6%。至於整體交易平均單價則下跌2.3%，主要由於內地客下調3.6%和本地客上升3%。



莎莎強調，針對目前疲弱的消費者信心和消費行為的轉變，將加強推廣活動以刺激銷售，包括聯同不同支付平台推出多項優惠，將改善採購貨源並引入高銷量的流行新品以改善產品組合，推動店舖人流和銷售。同時，集團將減除低生產力的產品，以降低庫存成本和提升營運效益。展望未來，集團相信大灣區的利好政策及基建發展長遠能刺激區內人流，帶動零售業發展。



