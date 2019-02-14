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惠譽看淡港銀前景

2019-02-14 列印
　　評級機構惠譽指出，今年香港銀行業或要逆風而行，主要因為經濟增長放緩、競爭激烈，以及樓市轉弱，故對銀行業前景持負面看法。不過，該機構相信，本港信貸長或樓價不會急劇冷卻，令樓市相關限制或逆周期措施因而獲得放寬，料銀行盈利能力及資金狀況等方面不會顯著轉差。

　　惠譽預測今年中港經濟明顯放緩，出現下行風險，因受全球需求減弱及中美貿易摩擦可能升溫影響。經濟不確定或進一步打擊本港樓市的情緒。惠譽預測特定分類貸款比率將由2018年第3季的0.6%上升至今年底的0.75%，主要來自內地企業及中小企的貸款。

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