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「驚安殿堂」來港　租金百萬年中啟業

2019-02-14 列印
　　本港零售表現疲弱仍有捧場客，日本大型雜貨店「驚安殿堂」唐吉訶德（港人稱「激安之殿堂」）將進軍香港，以月租100萬元承租美麗華酒店地庫，擬於今年中開幕。消息指，公司正研究開放24小時服務。

　　該舖位佔地約1.5萬平方呎，折算呎租約67元，原為時裝品牌Collect Point分店，其於去年底約滿後遷出。市場人士透露，恒地（012）旗下的美麗華商場，正與唐吉訶德商討24小時營業，務求在尖沙咀提供新消費熱點，帶旺人流，目前尚未達成共識。該公司正考慮是否可行，包括營業額能否支持、人手是否充足等。

　　唐吉訶德為日本連鎖雜貨企業，日本分店逾350家，目前於新加坡、美國的夏威夷及加州有多家分店，貨品種類繁多，包括藥妝品、零食等日用品。

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