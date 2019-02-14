﻿中環IFC外望——港人情人節「臨急抱佛腳」

今日係一年一度嘅情人節，拍拖梗係要飲飲食食買花送禮物，所以情人節同消費可以講係息息相關。根據信用卡公司Mastercard進行嘅調查顯示，過去三年（2016年至2018年）嘅情人節期間，有28%同情人節相關嘅消費，都喺2月14日進行，即係話港人傾向等到最後一刻，先買情人節禮物。



此外，根據過去三年數據，情人節期間餐廳嘅交易量增加20%，總消費額則上升30%。為咗喺情人節締造難忘回憶，唔少港人選擇帶同另一半外遊慶祝。傳統嘅窩心禮物仍然深受歡迎，買花嘅總消費額增加93%，交易量就增加46%。珠寶首飾交易喺過往三年亦錄得增長，總消費額自2016年起增加43%。愈嚟愈多港人鍾意喺網上為摯愛買禮物，期間網上交易量增加146%。



捨得使錢o氹另一半



整體嚟講，港人喺情人節期間嘅感性消費金額，自2016年起上升62%，升幅只係僅次於內地嘅88%，同埋日本嘅68%，反映香港人都好捨得使錢喎。



華為登全版廣告 自誇欖球界紐西蘭



美國拉攏英、加、澳、紐四國，擬制裁中國私人企業華為。華為昨日在紐西蘭報章刊登全版廣告，寫上標語「沒有華為的5G，猶如欠缺紐西蘭的欖球界」，希望在紐西蘭封鎖華為一事上，挽回公眾的信心。



華為在《紐西蘭先驅報》(New Zealand Herald)和《Stuff》旗下報章刊登廣告，廣告指5G能為紐西蘭提供就業及創新機會，但若沒有華為，紐西蘭將錯失使用最先進的5G科技，消費者亦因需要付出更高價格而蒙受損失。



紐西蘭當局去年11月以重大國家安全風險為由，拒絕批准該國電訊公司Spark使用華為的5G設備。



高瞻