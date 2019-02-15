﻿創9年最大跌幅 經濟動力或降 美零售遜預期 杜指跌41點

中美正式展開新一輪談判，向正面發展，據傳美國或同意延長「休戰期」60天，惟美國零售銷售數據遠遜預期，抵消利好氣氛，美股在連升兩日後，昨早段出現回吐，杜指一度跌逾200點。納指和標指亦曾分別跌約0.6%和0.8%。



外電報道美國總統特朗普考慮將下月一日的中美貿易談判期限推遲60天。對此，白宮經濟顧問庫德洛回應指，特朗普未就押後期限作決定，但庫德洛指目前在北京的磋商氣氛良好，對談判感到樂觀。



白宮顧問指美未決定延貿談



杜指早市曾報25308點，跌235點或0.92%；標普500指數報2731點，跌21點或0.79%；納指報7375點，跌44點或0.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25501點，跌41點；納斯達克指數報7437點，升17點。滙控（005）美國預託證券價格曾見66.64港元，較香港收市價跌0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見337.14港元，較香港收市價跌4.66港元。



中美展開新一輪經貿高級別磋商，有外媒引述消息稱，美國總統特朗普正考慮把提高中國進口商品關稅的最後期限推遲60日，以便有更多時間讓兩國繼續談判。



數據方面，美國最新公佈的零售銷售按月下跌1.2%，遠遜市場預期的上升0.1%之餘，更是超過9年以來最大跌幅；扣除汽車及汽油的銷售亦挫1.4%，反映當地經濟動力下降。數據抵消中美貿易談判的利好氣氛。美國聯儲局理事布雷納德表示，最新零售銷售數據加重美國經濟所面臨的下行風險。



此外，美國就業市場經歷長期擴張後或現疲態，美國勞工部公佈上周首次申領失業救濟人數增加4000人，至23.9萬人，多過預期22.5萬人，而前周持續申領請失業救濟人數為177.3萬人，亦多過預期的174萬人。



港股牛熊線爭持



港股方面，為期兩日的次輪中美高級別貿易磋商周四在北京召開，雖然市場憧憬中美談判限期將延長，加上內地1月進出口數據遠勝預期，但恒指連升3日逾五百點後，終於有回吐。



大市昨日跟隨內地A股走軟，於牛熊分界線爭持，收報28432，跌65點，連續第二日力守250天線（28336），成交1038.28億元。



藍籌股方面，騰訊（700）跌1.73%，報341.8元；國壽（2628）跌2.22%，報19.36元；銀娛（027）跌2.43%，報54.25元。