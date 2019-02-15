  • 2019年2月15日 星期五
  • 21º
  • 81%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 財經

﻿美匯反彈 在岸人幣跌逾百點子

2019-02-15 列印
　　中國1月出口數據表現雖勝預期，但美匯指數反彈重上97水平，人民幣匯價昨日受壓向下。在岸人民幣（CNY）官方收市跌過百點子，在兌美元報6.77水平，離岸人民幣（CNH）在歐洲市時段於6.77至6.78水平徘徊，變動不大。分析相信，人民幣在中美貿易談判期間，即使走勢偏弱但跌幅都有限。

　　中國公佈1月出口數據表現勝預期，數據在早上公佈後，在岸價反應不大，繼續在6.77水平窄幅上落。不過，離岸價一度轉強由6.78水平，升逾180點子至6.76水平，惟午後迅速轉弱，再跌穿6.78水平。在晚上約9時半，報6.7755，升78點子。官方昨日開出的人民幣中間價微跌69點子，報6.7744。

　　有交易員表示，雖然中國公佈1月的貿易數據勝預期，但市場更關注中美貿易談判去向。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd