進出口表現大幅改善 中國上月出口增長9%

經歷了去年12月的雙雙負增長後，今年1月份中國進出口表現大幅改善。中國海關總署周四公佈，以美元計，中國1月出口按年增長9.1%；進口按年下降1.5%。當月貿易順差391.6億美元，按年擴大1.1倍。分析師大多認為，受春節時間錯位和基數影響，1月出口增速遠勝預期，但在全球經濟增長都放緩的背景下，這種超預期的增長仍缺乏實質支撐；而進口也因上年基數因素，以及內地經下行壓力較大的影響，恐難有太好表現。



華爾街見聞首席經濟學家鄧海清認為，由於存在春節效應的錯位因素（今年春節在2月初；上年春節在2月中），單月的進出口數據波動性大，需要綜合1至2月的數據，甚至1至3月的情況，才能得出趨勢性結論。因此，他認為在全球經濟放緩的大背景下，尚不能斷言進出口已好轉。



鄧海清指出，當前中國經濟下行速度較平緩，政策層面須避免兩種誤判：一是認為中國經濟斷崖式下行，應採取強刺激手段；二是認為中國經濟將很快復甦。



貿易順差擴大1.1倍



市場焦點的中美貿易方面，若以人民幣計價的市場份額來看，1月份，中美貿易總額按年下降10.1%，佔中國外貿總量的11.6%。其中，中國對美國出口按年擴大1.9%；自美國進口按年急速下降38.6%；對美貿易順差擴大31.2%。



經營五金製品進出口的貿易商張先生說，市場預期美國會再度延後與中國磋商的限期，美國會否進一步提高對中國的關稅，始終是懸在頭上的一把劍，而中國顯然已有較大讓步，中美貿易戰已演變為一場持久戰，不可能一下子達成一致。他以五金產品為例，自去年9月1日以後，美國已對中國產品加徵10%關稅；同時，中國方面分兩次提升中國企業的出口退稅，由5%提升為13%，即企業增加8%的收入。兩者相抵消，美國加徵的稅收已大部份被抵消，但未來的趨勢仍然不確定。



