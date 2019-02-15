  • 2019年2月15日 星期五
  • 21º
  • 81%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 財經

滙豐基層花紅上限三個月

2019-02-15 列印
　　將於下周二公佈業績的滙控（005）繼去年更改全球後勤基層員工的花紅機制並設2.5個月花紅上限後，昨情人節一早再通知環球銀行及資本市場、工商金融及私人銀行職級在第6至第8級的所有基層員工，將由明年3月起花紅的封頂水平為最多3個月月薪，今年發放的花紅則不受影響。

　　據本報媒體報道，滙豐昨向上述3個業務部的第6至第8級的基層員工發出內部電郵，通知他們的花紅將調整為以3個月為上限。新的花紅安排將於2020年3月生效。據了解，個別部門將於今天（15日）向有關員工講解新機制。

　　報道指，電郵資料顯示，表現獲評為最優秀的員工，可獲最多相當於固定薪酬3倍的花紅獎賞。是次調整集中在3個的表現級別，其餘則與去年所宣佈的分配額度相若。滙豐的員工職級共分為9級，即0至8級，0級屬最高職級，而是次受影響的第6至8級員工屬中低層員工。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd