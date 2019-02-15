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嘉藝今起招股 集資7430萬

2019-02-15 列印
　　從事婚紗及伴娘裙製造商嘉藝控股（1025）今日開始招股，共發售1.3億股，招股價介乎每股0.98元至1.26元，集資約7.43億元，每手4000股，入場費5090.8元，預期2月28日掛牌。

是次上市集資淨額約7430萬元(以中位數1.12元計算)，嘉藝集資所得約76%，將用於在廣東省興建第二間生產設施以提高產能，該公司主席、行政總裁兼執行董事莊碩表示，該廠房預計2020年第四季投產，待新廠房建成後，生產量可較現時增加一倍。另外，該公司預期截止2022年3月底止，年度收益與截至2018年3月底相比，可增加67.9%。

        美國為嘉藝控股在歐美地區的主要市場，該公司亦計劃將集資所得的10%用於在美國設立辦事處。

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