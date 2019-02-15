李嘉誠蟬聯港首富 李文達躍升第三位

《福布斯》公佈二○一九年度香港富豪榜，長和系資深顧問李嘉誠連續二十一年蟬聯香港首富，惟身家較去年縮水近百分之十二，至三百一十七億元（美元，下同）。恒基地產（012）主席李兆基亦縮百分之八點八，至三百億元，繼續企穩第二位。今年最令人驚喜為李錦記傳人李文達，在去年投資失利環境下突圍而出，身家緊隨「四叔」李兆基，躍升至第三位。



由於去年恒指全年跌逾一成三，樓市也從高位回落，導致多名地產大亨等二十三名富豪身家縮水，只有二十人有進帳，其中賣蠔油發跡的李錦記第三代傳人、集團主席李文達乘勢而上，由去年第十一位躍升至第三位，身家由八十五億美元，暴漲一倍至一百七十一億美元。



賣蠔油起家 身家暴漲一倍



至於華人置業（127）前主席劉鑾雄，維持身家一百七十億元，升一級至第四位；新地（012）大股東郭老太鄺肖卿，因擁有集團逾四分一股權，今年以一百五十億元資產進駐第五位，並躍升為女首富（詳見另文）。其餘銀娛（027）主席呂志和、九龍倉集團首席顧問吳光正、阿里巴巴執行副主席蔡崇信、中電控股（002）主席米高嘉道理，以及「玩具大王」蔡志明，依次躋身首十位。



去年起，《福布斯》只計算新世界發展（017）主席鄭家純的個人資產，而撇除已故創辦人鄭裕彤設立的家族信託基金，涉及一百多億元資產，令鄭家純排名幾乎跌出富豪榜，今年其身家微漲至十四億元，排名上升三級至第四十六位。



楊建文林惠英跌出十大



另外，有兩人身家大縮水遭剔出十大，其中過去兩年連續排名第八的楊建文和林惠英夫婦，去年旗下製造蘋果iPhone等手機熒幕的公司伯恩光學，因擬計劃上市而重新估值，導致二人身家大縮水，從一百一十一億元，削至今年四十七億元，跌落第十九位。而「殼后」朱李月華，因旗下金利豐股價暴跌，令身家從一百二十億元，勁縮至三十三億元，為芸芸富豪中資產蒸發幅度最多，達百分之七十二點五，並失落女首富名銜。



