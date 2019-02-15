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361度發盈警料純利大降

2019-02-15 列印
　　361度(1361)發盈警，預期截至去年12月底止年度，除稅後純利按年大幅下降，主要由於預期去年下半年將錄得虧損，因中國大眾對非必需品的消費意欲相對保守，令補充定單減少，人民幣兌美元持續貶值亦令公司產生滙兌虧損。該公司2017年股東應佔溢利4.57億元人民幣。英達公路再生科技(6888)公佈，預期截至去年底止全年淨虧損約1.2億元，2017年虧損為2.65億元，虧損減少主要是期內物業、廠房及設備的減值將大幅減少，以及貿易應收帳款撥備大幅減少。

　　鱷魚恤(122)發盈警，預期截至1月底止中期盈利將大幅倒退，2018年同期盈利為6627萬元，主要由於在期內集團的投資物業的重估收益大程度下跌及按公平值計入損益的財務資產重大貶值所致。

　　





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