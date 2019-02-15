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美高梅去年收益增32%

2019-02-15 列印
　　美高梅中國（2282）母公司美國梅國際公佈全年業績，故美高梅中國按證券條例及上市規則，公佈相關期內業績數字，按美國公認會計原則，去年收益淨額為24億美元，按年增三成二，主要受惠於去年開業的美獅美高梅的貢獻；期內經調整除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）5.68億美元，按年增近6%。該股昨日開市初段曾升3.9%，收市升0.91%，報15.52元，成交額按日增57%至2.16億元。

　　集團2018年收益淨額按年增逾三成，主要是受惠於美獅美高梅於去年2月開業，美獅美高梅貢獻收益淨額7.29億（美元，下同），美高梅中國期內經營收入增5.88%至為 2.16億元。若單計去年第四季，集團收益淨額6.87億元，按年增三成三，美獅美高梅貢獻收益淨額2.87億元。

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