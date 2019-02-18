中美貿談吹暖風 杜指勁升 港股料高開叩28000關

中美兩國繼續進行貿易談判，雙方均吹暖風，同時為本周新一輪磋商營造良好氣氛，帶動美股及港股美國預託證券（ADR）上周五造好，料恒指今高開252點。市場人士認為，短期恒指將持續在兩萬八點附近拉鋸，貿易談判新消息及港股業績均左右大市，另粵港澳大灣區網要將公佈，但仍要待具體細節出台，才能確定實際可受惠行業或股份。



港股上周曾經突破28500點關口，曾高見28533點，惟大市觸及高位即借勢回調，上周五顯著回落，恒指收報27900點，失守兩萬八關口。不過，中美貿易談判有階段性成果，雙方都放發正面訊息，美股三大指數上周五齊向上，港股ADR收報28152點，料恒指今日開市可看高一線。



重磅股ADR普遍向上，滙豐控股（005）ADR收報67.18元，較上周五本港收市價高1.25%，騰訊（700）ADR收報336.45元，升0.79%，友邦保險（1299）及建設銀行（939）ADR亦各升1.1%，工商銀行（1398）升0.86%。油價上升帶動下，「三桶油」升幅介乎1.6%至2.1%。



大灣綱要公佈 地產股借勢炒



耀才證券研究部總監植耀輝表示，上周五港股下跌，主要由於內地經濟數據參差及中美貿易談判存不明朗因素，但之後雙方公佈達成原則共識，刺激美股向上，港股ADR及黑期均回升。後市要留意貿易談判最新消息，而港股進入業績期，企業業績表現亦會左右大市，相信港股短期維持在兩萬八點附近拉鋸。



有傳大灣區綱要最快今日公佈，料屬框架式，主要提及大方向。植耀輝指，個別水泥股已炒上，地產股或借勢炒作，但目前只是炒概念，要有具體細節才可評估甚麼行業或股份能實際受惠。



此外，本周中美代表將在華盛頓繼續進行貿易談判，本港時間周四凌晨美國聯儲局公佈1月份議息會議記錄，同日晚上歐央行亦將公佈議息會議紀錄。



