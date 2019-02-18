花旗攻韓吸50企業客 商業銀行收入料增兩成

花旗商業銀行於2017年中新設跨地域團隊，成效漸見。花旗香港商業銀行主管郭炬廷表示，港區的跨地域團隊去年專攻南韓市場，並成功吸納了50個韓國企業客戶，今年該團隊將力攻新加坡、印度和泰國。他指，去年港區商業銀行收入按年上升18%，其中該團隊帶來了8%的收入貢獻，預料今年商業銀行收入可望增長20%，人手將再增逾一成。



郭炬廷表示，花旗香港區的商業銀行業務去年表現理想，除收入增長18%，新客亦增了24%。在集團商業銀行的收入中，香港為第三大貢獻地區，僅次於美國和墨西哥；在亞太區更是最大的收入貢獻地區。



花旗香港商業銀行去年錄得16%貸款增長，他指主要由新客帶動，料今年增幅相若，因風險因素增加，貸款不宜太進取，但亦毋須過份審慎，因過去1、2個月撇帳情況遠低於預期。



未來將力攻星泰印



他預期今年港區商業銀行的收入可望上升20%，增長動力主要來存貸業務，並續由新客帶動。他指儘管今年很多不確定性，惟情況亦非太差，因料英國脫歐影響有限，中美貿易戰而導致美國入口的中國貨品關稅增至25%機會微，而事實上美國經濟仍不俗，加上今年來該行新客增幅更勝去年同期。人手方面，港區商業銀行今年將再增12、13%人手。



針對跨國公司的需要，花旗特設了跨地域團隊（Commercial Subsidiaries Group）。郭炬廷稱，港區跨地域團隊團隊去年主力到韓國推廣香港，尤其力銷香港企業財資中心的角色和好處，該行又在港設立了韓國服務枱，結果去年成功吸納了50個韓國企業客戶。該行計劃將此成功經驗複製到新加坡、泰國及印度。



今年1月花旗集團率先於香港將AI應用於商業銀行對客的財務報表數據分析。他謂，暫時AI分析的準確度達至94%，數據分析流程所需時間可望由之前人手操作的4小時縮短至半小時至2小時。目前僅約7、8%的財務報表數據由AI分析，估計需時6至8個月才可全部應用AI分析。繼香港後，集團計劃將AI分析引入中國、台灣及新加坡。



