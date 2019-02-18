  • 2019年2月18日 星期一
  • 17º
  • 88%
熱門： 渣馬交通補貼雪藏牌司機泰式辣醬劉德華

日報新聞 > 財經

奧瑪仕被停牌　售希臘神話娛樂場

2019-02-18 列印
　　奧瑪仕國際（959）昨日傍晚連發兩通告，先公佈收到聯交所上市（紀律）委員會所發出之函件，指根據上市規則，暫停奧瑪仕股份買賣，直至解決導致其財務報表長期存在「無法表示意見」以及披露充足資料等問題。而五分鐘後再發另一個通告，指為解決核數師「無法表示意見」問題，決定一次過就把營運及管理澳門之希臘神話娛樂場的附屬公司之權益及應收帳進行減值共3.82億元。

　　奧瑪仕公佈，於本月12日收到聯交所上市（紀律）委員會的通函，指根據上市規則，暫停奧瑪仕股份買賣，直至解決導致其財務報表長期存在「無法表示意見」的所有問題，以及披露充足資料，令投資者對公司的財務及經營狀況作出知情評估。奧瑪仕決定將於明日（19日）或之前申請覆核上市（紀律）委員會的決定。奧瑪仕在第二份公佈指出，將旗下一間聯營公司之權益減值及出售，奧瑪仕持有該聯營公司24.8%股權，帳面值約逾3.53億元。截至去年9月底的中期報表，應收該聯營公司的款項總計約2850萬元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd