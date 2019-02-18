奧瑪仕公佈，於本月12日收到聯交所上市（紀律）委員會的通函，指根據上市規則，暫停奧瑪仕股份買賣，直至解決導致其財務報表長期存在「無法表示意見」的所有問題，以及披露充足資料，令投資者對公司的財務及經營狀況作出知情評估。奧瑪仕決定將於明日（19日）或之前申請覆核上市（紀律）委員會的決定。奧瑪仕在第二份公佈指出，將旗下一間聯營公司之權益減值及出售，奧瑪仕持有該聯營公司24.8%股權，帳面值約逾3.53億元。截至去年9月底的中期報表，應收該聯營公司的款項總計約2850萬元。
奧瑪仕被停牌 售希臘神話娛樂場
奧瑪仕公佈，於本月12日收到聯交所上市（紀律）委員會的通函，指根據上市規則，暫停奧瑪仕股份買賣，直至解決導致其財務報表長期存在「無法表示意見」的所有問題，以及披露充足資料，令投資者對公司的財務及經營狀況作出知情評估。奧瑪仕決定將於明日（19日）或之前申請覆核上市（紀律）委員會的決定。奧瑪仕在第二份公佈指出，將旗下一間聯營公司之權益減值及出售，奧瑪仕持有該聯營公司24.8%股權，帳面值約逾3.53億元。截至去年9月底的中期報表，應收該聯營公司的款項總計約2850萬元。
無飯鐘 公廁開餐 清潔工悲歌
有網民在旺角一間公廁內見到一名清潔男工，以洗手盤當餐枱開飯，引起網民留言，不少人表示心酸。社區關注組織表示，事件反映清潔工人無飯鐘錢的問題未獲正視，逼使他們一邊開工一邊食飯，即使身處惡劣環境，只好啞忍...
2019-02-18
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楊潔篪：歐應走明智道路 彭斯籲盟友封殺華為5G
中美同場駁火！美國副總統彭斯在慕尼黑安全會議上，指華為為北京提供外國敏感數據，呼籲美國盟友避免使用華為，同場中共中央政治局委員的楊潔篪指，中國的法規並無要求公司設置後門程式收集情報。 美國副總統彭斯在慕尼黑安全會議上發言，指華為為北京提供重要設備，進入通訊基建網絡，獲取數據，敦促美國的安全盟友在建設5G流動通訊網絡，要提高警覺，避免使用華為及其他中國電訊製造商的設備。 身兼中共中央政治局委員的中央外事委員會主任楊潔篪在發言時則強調，中國的法規並無要求公司設置後門程式收集情報，指美方的指控只是出於本身的利益，呼籲歐洲國家不要理會。他又指，華為與歐洲有緊密合作，歐洲應清楚本身的...
2019-02-18
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美參議員桑德斯 擬第二度參選總統
在上屆大選中無法在民主黨初選中出線的美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）有意捲土重來，準備在二○二○年大選年第二度參選總統。據新聞網站 Politico 報道，桑德斯已經拍了一段錄...
2019-02-18
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瑞士花園遠眺維港海景
瑞士花園坐落於港島大坑道，是區內具規模的老牌豪宅，所有單位都屬大戶開則，市場現有一個罕有放盤，面積1265方呎，廳大房大。據了解，戶主豪斥250萬為單位進行裝修，客廳露台更可遠眺維港海景，視野開揚。 ...
2019-02-16
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中美貿談吹暖風 杜指勁升 港股料高開叩28000關
中美兩國繼續進行貿易談判，雙方均吹暖風，同時為本周新一輪磋商營造良好氣氛，帶動美股及港股美國預託證券（ADR）上周五造好，料恒指今高開252點。市場人士認為，短期恒指將持續在兩萬八點附近拉鋸，貿易談判...
2019-02-18
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收起美斯 巴塞夠讓 影武者「列」陣
三線作戰的巴塞隆拿緊接將面對魔鬼賽程，故今晚西甲主場鬥弱旅華拉度列，主將美斯及蘇亞雷斯勢休戰。幸好，球隊有傷瘉回歸的快翼奧士文尼迪比利擔大旗，此子本季每逢歐聯前夕的聯賽表現特別醒神，勢可領軍大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！（Now632台周日凌晨3:45直播） 巴塞除了下周二歐聯鬥里昂外，下輪西甲又要作客西維爾，緊接西班牙盃四強次回合及聯賽亦要兩鬥死敵皇家馬德里。今仗遇上各賽事近十場僅一勝四和五負的華拉度列，主隊勢留力出擊，預計射手蘇亞雷斯及過去兩仗帶傷上陣的王牌美斯都會休息。 迪比利歐聯前特醒 幸好，巴塞還有奧士文尼迪比利撐起鋒線，此子各賽事收錄十三球、五助攻，包括六...
2019-02-16
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Notebook 9 Pen 添15吋成員
別以為只有Galaxy Note系手機方有S Pen，事實Samsung去年已將備受好評的手寫筆功能移植至Notebook 9 Pen系列，讓電腦用家也可手握S Pen，手寫記事或繪圖創作，而剛推出的...
2019-02-18
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《地久天長》創紀錄 王景春詠梅囊括柏林帝后
「第69屆柏林電影節」昨日閉幕，今屆中國電影在柏林大放異采，內地導演王小帥執導的《地久天長》，主演的新疆男星王景春及內蒙古女星詠梅，齊齊獲封影帝影后，創下首度有同片華人演員在柏林包辦帝后的紀錄。《地久天長》講述兩家人原本是親密無間的好朋友，80年代時同時結婚生子，但後來經歷社會變遷，變得恩怨難清。王景春與詠梅在片中扮演一對夫妻，大會宣佈得獎的一刻，王景春表現興奮，他在台上感慨地表示：「五年前因《白日焰火》一片坐在台下，看着另一演員廖凡獲獎，今年我站在這了。」至於詠梅領最佳女主角時，激動得一度爆喊，王景春即衝上台擁着「老婆」安慰。 而另一套內地電影《再見南屏晚鐘》，則獲頒以同...
2019-02-18
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社論——翻醃老薑 活化勞動大軍
本港人口老化，如何防止勞動力萎縮，施政刻不容緩。行政會議成員林正財指出，目前職場對年齡的歧視十分嚴重，他建議政府鼓勵私人機構延後退休年齡，甚至長遠可以考慮立法規定退休年齡。各界應展開討論，尋找可行的方案。 本港社會有一個觀念，認為年長人士會失去工作能力，應退下來。環顧世界各地，情況不一樣。好像日本，生育率低，人均壽命在全球數一數二，六、七十歲人士工作極為平常。而歐美國家社會步入高齡化，立法延後退休年齡，可謂大勢所趨。 本港沒有法定退休年齡，不少企業跟隨政府的做法，政府帶頭先行，讓新入職紀律部隊和一般公務員，自願選擇把退休年齡分別延後至六十及六十五歲。在商界而言，各行業對勞...
2019-02-18
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伊時論事——香港馬術大師賽
被譽為「室內場地障礙賽大滿貫」的第七屆「香港馬術大師賽」，已在二月十五至十七日在亞洲國際博覽館圓滿結束。一連三日的賽事，合共有六十匹賽駒，三十二位來自世界各地的騎手，一百五十大包乾草，一千包木屑，一千二百噸的沙粒，六百二十位工作人員及義工和一百五十位攝影師及攝影器材參與。 「香港馬術大師賽」是全球最重要的馬術大賽之一，亦是大師賽的第二站賽事，首站於去年底在巴黎舉行，尾站賽事則會在今年四月在紐約上演。作為五星級賽事的「香港馬術大師賽」，薈萃世界級馬術障礙賽、娛樂節目、親子活動及尊尚的品味生活體驗，包括藝術、時尚、美饌等。另外，第二屆亞洲馬術周亦在相若時間進行，為馬術界提供一個...
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