滙控明派成績表 稅前盈利料升三成

滙控將於明日（19日）派發2018年度全年成績表，本報綜合多家券商預測，滙控去年列帳基準除稅前利潤介乎201億美元至221億美元，按年增長17%至約29%不等。而據滙控內部綜合證券商的預測，料其除稅前利潤的預測平均數為209.26億美元（1632.23億港元），按年增長21.9%。



滙控內部綜合券商的中位數預測，該集團去年收入增加9.9%，至545.89億美元；期內開支略減0.6%，至346.77億美元；純利則大增41.6%，至137.1億美元；全年派息每股52美仙，按年微升2%。另外，據十多家證券商預測，滙控去年貸款減值撥備按年減少近25%至35%，到13.34億至23.81億美元。至於去年每股全年派息料介乎51美仙至60美仙。



全年股息或升10美仙



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，隨著港元拆息及美元拆息回軟，料滙控去年第四季淨息差受壓，而中美貿易戰亦影響其來自貿易融資業務的利潤，相信全年業績要靠首3季業績撐著。他指市場憧憬滙控稍微上調股息，有估計全年股息或由過去51美仙加至61美仙，以回應投資者的要求，因過去多番回購成效不大。不過，他認為即加輕微加派股息，實際效用亦未必大。他個人並不支持加派股息，因今年存在太多挑戰，如中美貿易談判暫未有具體協議內容；加息步伐放慢，拆息偏軟，將對其淨息差帶來壓力；英國可能硬脫歐更是一大風險，由於英國是滙控主營市場之一，當地業務勢必受影響。



大摩預期滙控第四季除稅前盈利為39.95億美元，按年雖錄得顯著升幅，但按季大跌33%，主要受交易收益勁減36%、支出大增13%，以及撥備增加20%所致。全年稅前盈利則按年升近20%，至206億美元，全年派息維持51美仙。大摩料滙控今年續有回購股份行動，涉及金額超過25億美元。



美銀美林亦料滙控去年全年稅前利潤按年增約20%，至205.42億美元；又指滙控所面對下行風險包括減息、更嚴重的官司罰款，以及中國經濟放緩波及亞洲區。



