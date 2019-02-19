三年形成框架 2035互聯互通 大灣區綱要出爐 港澳穗深成核心

醞釀多時的大灣區規劃正式出台，國務院昨日印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，規劃涵蓋近期至2022年，屆時國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成；遠期展望到2035年，屆時基本實現區內市場高水平互聯互通，全面建成國際一流灣區。綱要提到大灣區各城市的角色定位，其中以香港、澳門、廣州、深圳作為區域發展的核心引擎，當中要求香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，又提出多項便利港人在內地生活措施。



大灣區規劃綱要共11章，包括規劃背景、總體要求、建設國際科技創新中心、加快基礎設施互聯互通等。國務院形容，規劃綱要是指導大灣區現在和今後時期合作發展的綱領性文件，近期至2022年，遠期展望至2035年，希望打造大灣區建設世界級城市群，有利豐富「一國兩制」，進一步密切內地與港澳交流合作，為港澳人士到內地發展提供更多機會。



提多項便利港人措施



綱要定出多個戰略定位，包括利用港澳自由開放經濟體和廣東作為改革開放排頭兵的優勢，繼續深化改革、擴大開放，在構建經濟高質量發展的體制機制方面走在全國前列、發揮示範引領作用，同時充份發揮粵港澳科技研發與產業創新優勢，破除影響創新要素自由流動的瓶頸和制約，建立具有全球影響力的國際科技創新中心。



綱要又期望，大灣區能成為內地與港澳深度合作示範區，充份發揮深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等重大合作平台作用，探索協調協同發展新模式，促進人員、物資、資金、資訊便捷有序流動。綱要並提出，建立宜居宜業宜遊的優質生活圈，為港澳居民在內地學習、就業、創業、生活提供更便利條件。



規劃綱要提出兩個目標，到2022年大灣區綜合實力顯著增強，國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成，區域發展更加協調，分工合理、功能互補、錯位發展的城市群發展格局基本確立；到2035年，形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，經濟、科技實力大幅躍升，並實現大灣區內市場高水平互聯互通。



在第三章「空間佈局」中，綱要提到大灣區內城市的定位，其中以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市，作為區域發展核心引擎，繼續發揮比較優勢做優做強，增強對周邊區域發展的輻射帶動作用。其中香港要鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位，推動金融、商貿、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業。



鞏固國際金融地位



澳門則建設成世界旅遊休閒中心；廣州充份發揮國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，致力建設國際大都市；深圳發揮作為經濟特區、全國性經濟中心城市的引領作用，努力成為具有世界影響力的創新創意之都。



