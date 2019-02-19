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人幣匯價反覆靠穩

2019-02-19 列印
　　美國總統特朗普稱中美貿易談判有重大進展，但人民幣匯價未擺脫上落格局。在岸人民幣（CNY）昨日在6.75至6.77間波動，上落約200幾點子；離岸人民幣（CNH）在歐市中段變動不大，在6.77水平徘徊。

　　憧憬中美貿易談判有進展，加上美匯指數回落，跌穿97水平，在岸人民幣昨日早段曾升逾200點子，曾報6.7511，但午後升幅逐步收窄，下午官方收市報6.7671，較上日升131點子。至於離岸人民幣早段升勢同步，但其後掉頭倒跌，在晚上約9時，離岸價報6.7719，微跌14點子。

　　有交易員指，在中美貿易談判有實際結果公佈前，人民幣只會繼續於6.75至6.78間上落，難以有大突破。

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