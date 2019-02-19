傳油氣管道獨立上市 三桶油股價齊升逾3%

內地《中證報》微信公眾號引述消息人士稱，即將成立的國家油氣管道公司，將通過收購「三桶油」相關資產，進行清查評估後完成資產交割，通過市場化方式運營油氣管道資產。受消息刺激，中石油（857）收升4.6%，報5.2元，成表現最佳藍籌股；中石化（386）收升3.2%，報6.72元；中海油（883）收升3%，報13.68元。
列國資委重點工作
油氣管道公司組建方案已列入今年國資委重點工作計劃。分析稱，管網分離是大勢所趨，將分三階段進行，首先是將中國石油、中國石化及中海油旗下管道資產及員工剝離，並轉移至新公司，再按各自管道資產估值，釐定新公司股權比例。
其次，新管網公司獲注入資產後，擬引入約50%私人資本，包括國家投資基金及民營資本，新資金將用於擴建管網。第三步則是尋求將新管網公司上市。中國企業研究院執行院長李錦認為，按照「管住中間，放開兩頭」的原則，管網獨立採取分步走的路徑，待時機成熟後成立獨立的管網公司，類似於國家電網公司模式。目前內地原油、成品油、天然氣長距離輸送管道，基本上是由中石油、中石化旗下管道公司建設。未來將按「財務獨立、業務獨立、產權獨立」三步走戰略，最終實現管網獨立。
央企金融資產大洗牌
此外，央企金融資產亦重組也開始醞釀。監管部門考慮採取劃轉、出售等方式，整合部份央企旗下金融資產，接盤企業不排除包括光大、中信等。而被劃轉後的央企，原則上不再被允許收購控股相關金融企業。目前，國資委正在研究劃轉、出售等意見；人民銀行也將發佈針對央企金控平台的管理辦法。