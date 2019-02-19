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國信違規遭罰款1520萬

2019-02-19 列印
　　證監會譴責國信證券（香港），在處理第三者資金存款時無遵守打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的監管規定，並罰款1520萬元。

　　證監會昨日公佈調查指，國信在2014年11月至2015年12月期間，曾為超過3500名客戶，處理一萬筆涉及總額約50億元的第三者存款。

　　具體情況是，國信有超過100名客戶，曾收到與其財政狀況不相稱的第三者存款，部份客戶於收到第三者存款後，並無將該筆資金用於交易，反而於短時間內提取資金。部份第三者曾多次將款項存入國信客戶的帳戶，但他們與該等客戶沒有明顯關係。

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