丘鈦上月鏡頭銷量增72%

周日起在港客串三個月的廿一歲澳洲騎師貝力斯，昨晨在馬會高層陪同下與傳媒見面。貝力斯出生自賽馬世家，父親是前騎師和練馬師，兄長亦是騎師，故自幼便與馬為伍。而貝力斯除在澳洲出賽，亦曾在英國、美國和阿聯酋上陣，經驗甚豐富。他表示能夠來港客串絕對是一個自強的好機會，而年多前已曾來港觀賽，前日亦有入場欣賞大賽，如今終有機會在港披甲，自言充滿期待。 貝力斯又表示，來港前已先向柏寶和岳禮華，以及練馬師希斯取經，了解到在港要爭取好成績須全力以赴，故已準備妥當迎接挑戰。他今早會開操，周日賽事暫獲四匹座騎，計為摩廄「海翡翠」和「美麗動力」，羅廄「神州福星」與葉廄「盛勢」。 馬場浮世繪

2019-02-19