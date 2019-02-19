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丘鈦上月鏡頭銷量增72%

2019-02-19 列印
　　丘鈦科技（1478）昨日公佈1月份銷售數據，攝像頭模組銷售數量為2768.4萬件，按年增長七成二，按月則減少12.8%，1000萬像素及以上攝像頭模組及800萬像素及以下攝像頭模組的銷量，按月均下跌逾一成。丘鈦昨日收報5.13元，升4.48%。

　　1月份整體攝像頭模組銷量為2768.4萬件，其中1000萬像素及以上攝像頭模組銷量為1202.8萬件，按年增84.2%，按月跌14.1%，銷量按月下跌主要由於傳統性季節因素的影響；800萬像素及以下攝像頭模組銷量為1565.5萬件，按年增63.6%，按月跌11.8%。此外，指紋識別模組銷量為674.9萬元，按年及按月分別減少30.4%及13.3%。

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