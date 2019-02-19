憧憬中美握手言和 恒指隨A股彈446點

中美貿易談判進展良好，帶動上周五美股大升，杜指和標普500指數齊升逾1%。恒指上周五急挫531點後，昨日隨即高開285點，報28186點，惟已是全日低位所在，其後升幅擴大，最多升511點，高見28412點。午後升幅略為收窄，收報28347點，升446點；國企指數收報11149點，升211點，大市成交金額951億元。
上證重上2700關
A股方面，上證指數高開17點後，隨即升穿2700點關口，並以全日高位2754點收市，升71點。深成指數則升321點，收報8446點。創業板指數升穿1400點，收升55點，報1413點。滬指成交2241億元人民幣，深指成交3235億元人民幣，兩市成交均創2018年4月以來新高。
騰訊（700）未受第六批遊戲版號榜上無名影響，開市後飆升，收升1.8%，報339.8元，成交額40.91億元，居藍籌成交榜榜首。周二公佈2018年全年業績的滙控（005）及恒生銀行（011）齊齊造好，滙控升2%，收報67.7元，成交22.77億元，居成交榜第三位；恒生則漲1.59%，收報185.6元。
滙控恒生績前向好
中民證券（香港）研究部董事黃偉豪認為，目前大市受中美貿易短暫憧憬影響，雖然帶動升幅，但有可能純綷「炒氣氛」，因此料市況仍會持續「大上大落」，預期短期內恒指可上試28500點，甚至更高目標28800點，向下則有可能回試20天線水平，約27600點左右。