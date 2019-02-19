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電子交易暗盤升逾三成

2019-02-19 列印
　　今日於創業板掛牌的電子交易集團（8036）超購近120倍，該股以招股價下限定價，每股0.28元，集資淨額2330萬元。一手一萬股，中籤率30%。該股掛牌前夕於暗盤升三成以上，耀才暗盤收報0.365元，輝立暗盤收報0.37元，不計手續費，每手賺850元或900元。

　　另外，繼上周傳出貴州銀行擬赴港上市後，有兩間位於遼寧及山西的城商行計劃來港上市。位於遼寧的阜新銀行，已與建銀國際就H股上市項目和進一步擴大合作領域簽署全面戰略合作協議，計劃於今年內上市。位於山西的晉商銀行，在農曆年前向證監會報送H股IPO材料，但該申請於極短時間內被撤回。

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