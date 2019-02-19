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傳海航售瑞士飛機維修商

2019-02-19 列印
　　屢傳資金鏈斷裂的海航集團，頻頻出售資產套現。外電引述消息人士報道，海航正考慮出售瑞士飛機維修公司SR Technics。據悉海航持有SR Technics 80%股份，估值介乎7至10億美元（約54.9億至78.5億港元）之間。

        彭博引述知情人士指出，海航正研究SR Technics的處置方案，其中包括可能予以出售，並就潛在交易與顧問合作；SR Technics業務正因航空公司業務面臨壓力影響，客戶之一的柏林航空公司（Air Berlin Plc），去年因激烈競爭和油價不穩定而申請破產。報道指，海航目前尚未有最終決定，仍可能決定尋求處置SR Technics的其他方案。

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