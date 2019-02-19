﻿中環IFC外望——顏太「冇眼睇」預算案

財政預算案下星期出爐，唔少商家都等緊政府推出援助紓困措施。但係飛達控股（1100）副主席顏寶鈴（顏太，見圖）一於懶理，話幾年前已經「冇眼睇」，因為政府唔肯支援製造業，仲大呻「如果政府早幾年肯幫我哋，貿易戰就唔會影響咁大。」



顏太話，雖然今時唔同往日，金融服務業係本港經濟支柱，但都唔應該遺忘製造業嘅功勞，好應該幫補一下。她希望政府喺一帶一路做實事，至少補助香港企業到國外培訓嘅機票同簽證等支出，已夠畀到溫暖，交稅都交得開心啲。



有「帽后」之稱嘅顏太，六年前去咗孟加拉做開荒牛，佢話成個過程係一次追夢，立志將最落後嘅地方，引入生產線管理後，做到行業第一。佢話孟加拉O依家已經做到信息化、自動化，全公司都無紙工作，資料上載到雲端，比中國廠房仲先進。



佢估計當孟加拉廠房二期喺10月正式運作後，每月產能可達500萬件，成個孟加拉產能佔比，由現時嘅七成半升到最多九成都得。



顏太善待當地員工，最低工資法例跟到足，仲幫啲「隱形人口」註冊戶籍，早年已經有條「飛達村」證明佢嘅努力，難怪顏太自信話，「孟加拉知名度有兩成係我嘅功勞！」



南商推正義聯盟提款卡



開業70周年的南洋商業銀行，銳意拓展年輕客群市場，推出兩款DC漫畫「正義聯盟」銀聯提款卡。南商副總裁梅月嫦表示，期望新卡可以吸納年輕客戶，短期目標帶動50000名新客。該行又推大學生尊屬優惠，包括月供股票及定存優惠等。



為了吸納年輕客，梅月嫦指，該行為大學生客戶提供其他儲蓄產品，如7個月定存年息逾2厘，入場門檻為10萬元；另有月供股票等計劃，新客可獲豁免三年手續費。她又透露，該行目前客戶平均年齡約50歲，期望新卡發行後可以逐步降低客戶的年齡層。



高瞻