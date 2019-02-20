﻿稅前賺1551億 增16%遜預期 滙控未提回購股價挫

滙豐控股（005）公佈去年列帳基準除稅前利潤198.9億美元（1551.42億港元），按年增長15.9%，業績遜預期，主要受第四季表現失準影響，加上全年支出增幅超出收入增幅，股息又維持不變，第4次股息每股派21美仙，全年派51美仙，並預計今年首次派息亦為10美仙。受種種負面消息拖累，加上無再提回購股份，滙控股價昨午後急跌，倫敦股價更一度下挫4.6%。不過，行政總裁范寧表示，對自己首份全年成績表不感太失望。



滙控昨日中午公佈業績後，香港股價即向下，收報66.15元，下跌2.3%，其後倫敦股時段跌勢加劇，一度跌至633.1便士，折算港幣64.2港元，較香港收市價再低近2元，截至晚上10時約報64.5港元。



若不計及貨幣換算差額和重大項目變動的影響，滙控2018年的經調整除稅前利潤為217.19億美元，僅微升2.8%。



季績方面，滙控去年第4季錄得列帳基準除稅前利潤32.56億美元，按年升41.3%，惟按季大跌45%，范寧解釋，主要因為第3季業績太強勁。



滙控去年的經調整收入增長率與支出增長率之差為負1.2%，即收入增幅低於支出增幅，令市場失望。范寧指，出現上述負差主要因為經調整收入受第四季市況疲弱影響而低於預期。他強調集團將致力在2019年達成收入增長率高於支出增長率，相信今年成本支出增幅可低於4%。集團財務總監邵偉信預期，美國今年將再加息一次，雖然加息步代放慢或對息差帶來壓力，但相信今年淨利息收入增長仍屬正面。



去年滙控的經調整收入按年增4%至539億美元。經調整營業支出卻增6%至330億美元，主要由於投入資源以推動業務增長而上升。



問及范寧對於自己掌舵後的首份全年成績表會否感到失望，他回答說，「一點也不感失望」，他坦言雖對未有達成收入增幅高於成本增幅而感遺憾，但稅前盈利、有形股本回報、客戶體驗改善等方面都有不俗表現，現時只是剛開始，又認為現時進展良好。



在今次業績公佈，滙控並無提及新一輪的股份回購計畫，也令市場失望。范寧指，回購政策不變，回購旨在中和以股代息的影響，冀中期維持穩定的股份數量，而在取得監管機構批准的前提下，滙控會繼續進行回購，並有信心維持現時的派息水平。



恒生純利升21%



恒生（011）去年業績勝預期，純利升21%至242.11億元，並宣佈派第四次中期股息3.6元，全年合共派息7.5元，按年分別升16.1%和11.9%。不過，派息比率則由去年的65%降至60%。恒生財務總監梁永樂指，派息政策會維持一貫循序漸進，冀長期增加派息金額。恒生副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，今年經營環境變數較多，對前景看法審慎。