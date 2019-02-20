大灣發展規劃綱要出台 金管三招連繫中港金融

本周一公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》涵蓋多個金融項目，當中提及有序推進大灣區內金融市場互聯互通。金管局總裁陳德霖表示，會盡快研究並實行三項便民措施，包括加強跨境電子錢包、跨境財產管理及企業資金調撥，會與人行及內地部門商討。



陳德霖在立法會表示，會優先實施三方面的便民措施，包括目前已運作的電子錢包跨境支付，將會推廣更多香港錢包在內地使用；跨境理財方面，研究簡化港人在內地開戶程序，同時探討提供平台，予兩地居民跨境購買對方金融產品；另外亦針對企業資金池的互聯互通，可在兩地易於調撥資金，方便在大灣區經營。他在會上表示，這些方案不只技術問題，亦涉及資金流動管理的措施，將會與人行及大灣區相關單位商討，亦會多諮詢業界意見，因定下的框架最終由銀行執行。



鼓勵中港居民往返



陳德霖又稱，《綱要》除了鼓勵中港居民往返，亦旨在改善投資資金的流動，例如跨境代售金融產品、特定渠道投資等，由於內地管理資本帳，金管局會與有關當局磋商，在大灣區先行先試新措施，令兩地體制可以運作。他表示現時沒有時間表，只謂希望在政策修訂和實際運作的規則設計上早日實行。



目前港人可藉微信支付、銀聯雲閃付等到大灣區消費，AlipayHK則未能使用，該公司行政總裁陳婉真表示，目前繼續與中港兩地監管機構溝通，包括金管局及人民銀行，「差唔多，兩邊都好快」，又稱短期內便可在內地使用。由於在香港以外的地方使用AlipayHK，會先經匯率轉換，最終由香港錢包扣數，故要先與內地監管機構溝通。她又稱，中港兩地支付寶各有自己的系統，沒有計劃二合一，而AlipayHK是因應香港人的需要建立，作為香港公司，集團受金管局的條例監管，會跟足相關法例。



另外，證監會主席雷添良表示，《綱要》進一步鞏固本港國際金融中心地位，部分願景與證監會的想法脗合。



