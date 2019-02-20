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阿里斥逾18億增持中金

2019-02-20 列印
　　踏入豬年，阿里巴巴再有新動作，斥逾18億元增持中金公司（3908），持有約2.03億股中金公司H股，佔其已發行H股的11.74%，佔總已發行股份的4.84%。據聯交所股權披露顯示，阿里巴巴於本月14日（上周四）於場內買入中金公司約1.17億股，每股平均價15.5元，涉及18.15億元。中金公司昨日升2.55%，收報16.92元。

　　據聯交所資料，阿里巴巴本已持有8575.88萬股中金公司H股，佔已發行H股4.96%，於上周增持1.17億股後，持股比例增加至11.74%。此外，新加坡政府投資公司（GIC）同日以每股15.5元，拋售相同數目（約1.17億）的中金公司H股，GIC持股比例由7.64%減至0.87%

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