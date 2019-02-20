  • 2019年2月20日 星期三
  • 24º
  • 87%
熱門： 關愛座老佛爺何猷啟港媽超級月亮

日報新聞 > 財經

中國企業海外併購交易降23%

2019-02-20 列印
　　羅兵咸永道昨日發表報告指，2018年中國企業併購總金額約為6780億元（美元，下同），基本保持上年度水平，但去年交易金額不足2016年峰值水準的一半，已是連續三年下跌。其中，海外併購交易下降23%，而私募股權基金併購交易金額創下新高，其增長抵銷了海外併購方面出現的下滑。

　　羅兵咸永道交易服務亞太區主管合夥人鮑德暐表示，一系列不確定因素導致了現時的交易市場格局，但他對中國併購前景審慎樂觀，認為下半年將出現回暖。他分析稱，今年5月至12月，若中美貿易戰可以得到妥善解決，海外併購或能出現好轉，同時私募股權交易方面表現活躍。另外，由於中國致力於在汽車、金融服務等加大開放力度，外商投資方面有望出現增長。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd