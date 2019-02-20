騰訊阿里多持科技股 游說港推企業非同權

企業「同股不同權」架構諮詢自去年被煞停，惟外電報道指出，騰訊（700）及阿里巴巴一直沒有放棄做「說客」，因兩家旗下擁有數十個可作分拆上市的投資項目，若港交所（388）在此事上「開錄燈」，兩大科技巨頭可坐享擁有多家上市公司的額外投票權的優越待遇。



據彭博報道，日前於港交所上市的貓眼娛樂（1896），主要股東之一騰訊曾向交易所聲言，若不能在首次公開發售（IPO）時認購更多股份，則會放棄在港上市。結果遭交易所的上市委員會拒絕。另一類似事件是，內地醫藥企業藥明康德（2359）來港上市之時，其投資者之一的高瓴資本亦一度要求「重複申請」（double-dipping），即上市前的主要股東，在IPO時可參與國際配售或成為基石投資者，變相加碼投資，獲得更多持股。



期望港交所修例



報道續指出，騰訊（700）及阿里巴巴一直有向交易所游說，期望修例以容許企業持有更大的投票權，箇中原因之一是，此兩家科技巨頭旗下擁有數以十計的「同股不同權」投資項目，作為主要的企業股東若可保持多數投票權，便可對其維持長遠的掌控。



報道又稱，於去年赴美上市的騰訊音樂，不來香港的原因之一，正是本港不容許企業持有「超級」投票權的制度。此外，報道又引述消息人士透露，阿里巴巴有份投資的內地超市業務易果生鮮曾於去年提過來港上市，惟阿里期望可以「非同權」股份架構持股。據報道，貓眼及阿里均拒絕回應報道，港交所發言人高凱莉回應指出，不評論個別公司，騰訊亦未有回應。



港交所自去年四月修改《上市規則》後，引入「同股不同權」架構股份及未有盈利的生物科技企業來上市，當時曾計劃將於新例實施後三個月內，展開企業「同股不同權」的諮詢。惟後來於七月底前突然宣佈暫緩諮詢計劃，理由是當時對企業「不同權」之發展理念存在分歧，須交由高層次的金融領導委員會再作商討，再者是當時市場需求有限，亦考慮到短期內不宜推出多項新政策。



