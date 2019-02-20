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陳德霖︰樓市回暖交投見升

2019-02-20 列印
　　去年樓市從高位回落，金管局總裁陳德霖表示，近日交投量有回升跡象，難言樓市步入下行周期，當局須繼續觀察才有定論。陳德霖出席立法會財經事務委員會，指出近期樓價反覆，樓市交投量在去年下半年持續下跌後，本月已見回升，氣氛亦趨好轉。他稱，金管局仍須較多時間觀察，才能確定樓市是否進入下行周期。

　　對於有議員質疑，美國聯儲局近期口風轉鴿後，當局措施勢難以壓抑樓價，他指出，美國加息步伐仍難以估計，並說︰「而家市場預計聯儲局唔加息，但香港本身滯後於美息，港息可能會慢慢上返去。」他又直指樓市具有周期性，不相信一直上升，陳德霖說︰「我都未見過一個淨係升唔跌嘅周期。」

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