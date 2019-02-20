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滙控全球員工花紅增5%

2019-02-20 列印
　　滙控全球有23.5萬名員工，去年按照員工表現與業績而發放的浮動薪酬總額（variable pay pool），按年升5.1%，至34.73億美元（約272.5億港元）。范寧在去年2月接棒出任滙控行政總裁，全年薪酬總額458.2萬英鎊（約4659.2萬港元），比起前任行政總裁歐智華在2017年的全年薪酬總額少逾24%。

　　滙控在業績報告中表示，委員會對於決定浮動薪酬總額時，考慮了多項因素，包括去年利率趨升，對零售銀行和財富管理以及商業銀行業績帶來正面的作用；集團面臨的罰款，及客戶補救成本下降等，而決定發放34.73億美元的花紅，認為是合適水平。

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