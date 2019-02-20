﻿中環IFC外望——市民用電子支付最關心「着數」

電子支付工具漸普及，香港生產力促進局公布「AlipayHK智慧支付普及指數」調查結果，2018年下半年的普及指數為62.2，較上半年的53.9上升8.3點，商戶及用戶的接受程度均有所提升，反映香港智慧支付穩步發展，惟調查亦顯示用戶對安全及私隱外泄風險仍有較大憂慮。而調查又發現市民最關心仍是是用電子支付時，有沒有「着數」。



生產力促進局副總裁（數碼）黎少斌指，智能數碼化浪潮席捲不同行業，相信隨著交通支付的發展，有助推動智慧支付進一步普及應用。Alipay Payment Services（HK） Limited行政總裁陳婉真表示，AlipayHK於去年第三季季末推出商戶碼，商戶以低門檻即可使用，其中餐飲業使用AlipayHK的增長理想。



該普及指數是綜合了商戶及用戶對智慧支付的意見，於去年11至12月期間，以電話訪問了404間零售企業及1021名年齡介乎15至64歲的香港市民。用戶智慧支付接受程度為55.9，較上半年上升10.4點，近半受訪市民表示曾使用手機支付。按年齡層劃分，介乎25至34歲的受訪者對智慧支付的接受程度最高，達63.9；未曾使用手機支付的受訪者，近七成稱是因為不了解相關操作，逾六成擔心私隱外洩。 今次調查亦詢問受訪者對交通支付的看法，市民最關心是否有「着數」，有87%受訪者期望交通支付能與一般消費一樣可以賺取優惠或積分。



騰訊邁向產業互聯網戰略升級



國務院日前正式公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，騰訊(700)董事會主席兼首席執行官馬化騰表示歡迎綱要正式出台，標誌大灣區發展將進入一個新里程。他指出，國際創科中心作為創業示範基地和培育青少年創業的眾創空間，推進粵港澳網間互聯寬帶擴容、探索建立統一標准、開放數據端口、建設互通的公共應用平台等建議，均能加強粵港澳城市合作，締造宜居宜業的生活圈。



馬化騰認為，這些建議反映全球互聯網發展的大趨勢，而騰訊也邁向產業互聯網的戰略升級，未來期望積極推動區內創新科技研發、智慧交通、智慧醫療及智能城市等方面的發展。



另外，近日訪港的英國倫敦金融城市長艾思林(Peter Estlin)亦表示對大灣區前景感到興奮，冀加強英國、香港及深圳的經貿往來，協助英國企業透過香港打入區內市場。他續稱，香港與英國商貿關係緊密，每年兩地貿易總額達一百億英鎊，倫敦亦吸引眾多金融科技公司進駐，成為國際金融科技中心，未來可望透過香港打入大灣區市場。



高瞻