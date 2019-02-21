﻿捉緊大灣區發展機遇 領展66億購深圳商場

近期頻頻有「大刁」的領展（823），昨天又公佈進行首個深圳收購計畫，以66億元人民幣買入位於深圳福田核心商區的新怡景商業中心，領展將以內部資金或現存借貸安排來支付交易作價。上述物業除成為領展於深圳首個項目，若以粵港澳大灣區來說，則是第二個收購項目。完成在深圳的收購交易之後，領展於內地一線城市將持有五個物業項目。該項交易料下月完成。



領展將向一名獨立私人投資者全面收購深圳項目的100%權益，以作長線投資用途。該物業樓高五層，坐落匯聚大型商業機構的深圳福田核心商區。



內地資產佔總值13%



新怡景商業中心鄰近高鐵福田站，亦位處兩條地鐵線正上方，包括客流量最大的1號線，以及由港鐵（066）營運的4號線。從福田站乘坐高鐵前往香港只需14分鐘，或於一小時內可達珠江三角洲大部分地區。新怡景商業中心周邊有約40幢高端辦公大樓及酒店，屬人口稠密地區。



領展行政總裁王國龍表示，新怡景商業中心具戰略地利，增長潛力龐大，領展計畫將該物業改造成深圳市的休閒及娛樂地標。收購交易預計在今年3月完成，屆時領展於北京、上海、廣州和深圳四個內地一線城市，將擁有零售及辦公室樓面約500萬平方呎，而內地資產將佔領展總資產值約13.1%。



王國龍又說，是次收購將讓領展更好地把握高鐵網絡和大灣區發展帶來的高速增長機遇。新怡景商業中心的零售面積約為90.3萬平方呎（約8.39萬平方米），零售租用率約為100%。於去年12月，物業每月總收入為2380萬元人民幣。



在現有的零售租約中，將於2019年、2020年及2021年屆滿的租約分別佔該物業租金收入約25.5%、24.8%及18%。



分析︰有助分散風險



近年領展重整物業組合，主調是出售本港資產以及收購內地項目，包括在2017年底以及去年底，兩度出售本港商場給以基滙資本為首的財團，總共套現超過350億元，涉及29個商場物業。



至於內地方面，近期則頻頻在大城市「掃貨」，例如在去年11月，以25.6億元人民幣收購北京通州羅斯福廣場。



市場人士認為，領展在內地投資物業項目，或有助分散風險，避免過度受香港商業物業市道影響。







