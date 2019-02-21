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﻿美股靠穩尾市升58點

2019-02-21 列印
  歐美股市昨晚窄幅波動，杜指開市輕微上升9點報25900點，納指亦上升7點報7494點。至於英、法、德股市尾段都僅窄幅上升，不足0.5%。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25949點，升58點；納斯達克指數報7483點，跌3點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見66.20港元，較香港收市價升0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見340.42港元，較香港收市價跌0.58港元。

        此外，瑞銀集團(UBS)因被指協助法國客戶逃稅，據報遭法國法院裁定罪成，將要面對可能高達37億歐羅(約327億港元)的罰款，而法國政府亦要求另外的8億歐羅(約70億港元)賠償。

  受此消息影響，瑞銀開市急挫近4%。瑞銀表示將對判決提出上訴。
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