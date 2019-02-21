國泰轉型成功發盈喜 業績虧轉盈賺23億

國泰航空（293）轉型計劃在第二年見成效，載客量帶動下預期去年轉虧為盈，賺23億元。證券界人士指業績喜出望外，相信業務可有效抵消油價對沖的影響。盈喜消息刺激投資者入市，國泰午後飆升最多8.76%，收市仍接近高位收報13.04元，大升7.7%。



國泰表示，由於轉型計劃發揮作用，預期去年純利約23億元，扭轉2017年虧損12.59億元局面。客運成績主要由於運客量增長、公司着重顧客服務及提升收益管理所致，在競爭壓力下，仍能維持客運率及提升收益率。貨運業務強勁，貨運量、貨運率及收益率均有增加。



去年全年客運率跑贏國際



國泰發言人稱，去年在客運服務大幅改善，包括各機艙的餐飲、設施配套、長途機無線上網服務等，令去年全年客運率仍有84.1%，在國際已屬高水平。另外去年購置新飛機及新增10條航線，亦有助開源，惟他拒絕透露燃油對沖表現，亦稱燃油附加費的補助，亦會受市場競爭限制。



早年國泰因燃油對沖策略失當，對沖比例一度達62%，從2015年起錄得的對沖虧損導致公司蝕錢。國泰其後修改多項對沖政策，包括期油合約最多由4年縮至2年，以及逐年減少對沖比例，今年降至約20%，而早年所定合約亦於今年到期。截至去年上半年，公司對沖虧損已大降至6.53億元，按年少82.6%。同時，國泰2017年推出三年轉型計劃， 目標減少40億元成本，首年重視改善收益及控制成本，去年則聚焦加強生產力、客運業務等。



康證有限公司董事黃敏碩表示，國泰下半年業務喜出望外，相信與客運數據顯著改善有關。他指出，國泰能轉虧為盈，顯示收入增長能力，抵銷燃油對沖的困擾，「對沖虧損問題相對少擔心，今年油價亦唔係彈咗好多，都未需要擔心。」惟他提醒，貿易戰及廉航競爭的影響不容忽視，公司估值亦不算便宜，投資者須待業績公佈後才考慮。以預期賺23億元計，國泰目前的市盈率約22倍。國泰股價昨午受追捧，收市升7.77%，報13.04元，8個月新高。



