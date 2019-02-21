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港交所購融匯通金解IT需求

2019-02-21 列印
　　港交所（388）擬收購內地金融科技企業融匯通金，以解決經常聘請第三方的軟件公司負責資訊科技項目的需求，但明言不會因此而取代交易所內部的資訊科技人員。本次是港交所首次收購金融科技公司，亦是自2012年收購LME以來首次收購行動。

　　港交所昨日公佈，已簽訂意向書，將計劃收購融匯通金的51%，並以增加融匯通金的注冊資本來完成交易，具體作價要待正式簽合約時才可訂出，預期於今年第二季完成交易。融匯通金是深圳金證科技股份的子公司，是一家金融科技服務商，業務涉及交易所市場、金融監管領域的技術和數據應用等領域。

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