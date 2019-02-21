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內地傳暫停新手遊版號申請

2019-02-21 列印
　　路透引述消息人士稱，中國新聞出版總署已要求地方新聞出版局停止提交新手機遊戲的版號審批申請，主要因自新聞出版總署去年長時間暫停發放所有遊戲版號後，已積壓大量申請待批。

　　內地當局在去年12月從新開始處理遊戲版號審批，業內人士預計至少有5000款遊戲等待審批。消息一度令騰訊（700）股價曾掉頭回落。騰訊總裁劉熾平在回應收緊投資規模的傳言時向內地媒體表示，投資是騰訊核心戰略之一，2019年的投資規模不會收縮，但短期會有更大的挑戰。他指出，回顧2018年可以說是最好的一年，但之後卻急轉直下，2019年短期內還是會有更大的挑戰，又稱「雖然現在是一個比較差的時刻，但是在此之後，將會迎來最好的時刻。」

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