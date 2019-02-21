恒指承接外圍靠穩表現高開176點，報28404點，再次重上牛熊分界線，尾段於28500點水平反覆上落，最後收報28514點，漲285點，成交金額1086億元。
藍籌股大致向上，外電傳中央叫停遊戲商業化申請，因已有大量申請待批，但騰訊（700）支撐大市，股價仍漲1.25%收報341元；友邦（1299）又破頂，高見76元，收升2.09%報75.75元；領展（823）創上市新高，收升1.41%報90.05元，為全日高位；滙控（005）去年業績差過預期，被大行削價降級，股價逆市續挫，收跌0.15%報66.05元。
藍籌強勢 濠賭造好
國家發改委支持澳門一帶一路建設，澳門博彩相關股份造好，其中新濠（200）旗下新濠博亞上季業績標青，新濠收揚6.59%報18.76元；永利澳門（1128）收揚3.85%報19.42元；銀河娛樂（027）收漲3.01%報54.7元。
國務院提出乳業振興行動，乳業股獲資金追捧，原生態牧業（1431）炒高12.36%收報0.2元；現代牧業（1117）周二大升逾一成後，股價再飆6.42%收報1.16元。
中金（3908）獲阿里巴巴集團入股，佔總已發行股本4.84%，成為第三大股東，中金曾飆11.11%，高見18.8元，收市彈5.79%報17.9元，成交5.3億元。鐵塔（788）強勢持續，再創上市新高，高見1.93元，收漲3.24%造1.91元。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，港股近期持續強勢，恒指再次重越250天線，從1月初計，累積升幅逾3000點，不過，多項分析指標都出現明顯的「背馳」情況，相信大市最多可上望多幾百點而已。