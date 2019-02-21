  • 2019年2月21日 星期四
  • 21º
  • 96%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 財經

優品360有意澳門設分店

2019-02-21 列印
　　優品360（2360）行政總裁許志群表示，每年聖誕節及農曆年前兩三個星期是銷售旺季，而今年農曆新年銷售旺季的銷情好，惟暫時未能透露相關數據，又透露正積極研究在香港以外開分店，澳門會是首選，選址目標在大三巴、酒店商場等人流較多地方。該公司於上月11日掛牌，以昨日收報1.5元計，股價累積升50%。主席兼執行董事林子峰表示，滿意股價表現，認為本港去年新股市場受累於中美貿易戰，但他說︰「（優品360）在香港的知名度高啲，所以會好啲。」林子峰認為，中美貿易戰對食品行業的直接影響較小，但會影響整體消費氣氛，不過他指公司仍會按計劃開舖。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd