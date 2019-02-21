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銀城通過上市聆訊冀下月掛牌

2019-02-21 列印
　　據內地獨立財經媒體「獨角獸早知道」報道，內地房產商銀城國際已通過上市聆訊，短期內將公開招股，目標在下月初掛牌。工銀國際為獨家保薦人。

　　根據初步招股文件，該公司業務主要專注於長三角地區。2017年盈利4.2億元（人民幣，下同），按年增長20.7%。去年上半年，盈利2.62億元，按年升74.35%；惟期內收入大跌95.5%，僅錄得約1.09億元。上市集資所得淨款將用作開發物業項目的建築成本、償還銀行貸款，以及一般營運資金。

　　另外，該媒體亦報道，第三方擁有媒體內容的領先發行商羚邦集團預計於3月中下旬通過港交所上市聆訊，目標4月中下旬掛牌。國泰君安為獨家保薦人。

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