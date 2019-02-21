﻿中環IFC外望——大疆RoboMaster 推動創新科技

大灣區內有不少科技公司，騰訊（700）及大疆均在深圳「起家」，並積極推動創新科技發展。為了培養人才，大疆早年發起了名為RoboMaster的機械人科創項目，包括向高中及大學生提供機械人相關的教育、每年舉辦機械人賽事，同時亦會透過動畫等去推廣工程師創新文化。



自2015年開始，大疆每年都舉辦RoboMaster機甲大師賽，該比賽是為大學生而設，每年9月開始報名，經過技術審核後，獲選內地大學的隊伍會進行分區賽，港澳台及海外隊伍則進行國際預選賽，過去有香港、美國、日本及加拿大等地的大學參加，至第二年8月有32隊能夠晉身總決賽。



2019年比賽（去年9月報名）共有173隊隊伍報名，當中3隊來自香港，分別為港大、科大及城大，城大為首次參加；總決賽將於8月舉行，冠軍將獲50萬元人民幣獎金。 另外，騰訊耗資18億元人民幣打造的濱海大廈總部已於2017年年底正式啟用，而總部內的展廳於去年底「登場」。展廳內同時有一部體感賽事遊戲機，讓參觀人士體驗「飛車」的感覺。



優品靠金莎撐起半邊天？



講起優品360，大家都知道佢專賣全球各地零食，不過集團CEO許志群透露，有樣產品唔止係大家過年嘅送禮佳品，更係「一年四季都咁好賣」，長期位居銷售榜榜首，講緊嘅就係大家都好熟悉嘅金莎朱古力！



產品賣得好，背後一定有法寶，咁就係價格要做到全港最平！許志群話，優品360賣嘅金莎朱古力，無論係邊種size，都比本港大型超市平「十幾二十蚊」，如果超市冇做特價，計落便平咗「二十幾三十蚊」。



點解可以賣得咁平？CEO就話，其實每家公司都有自己返貨有價格優勢嘅產品，比同行賣得平，自然可以吸引顧客嚟購買。至於銷量有幾勁？許志群就大賣關子，話呢啲係商業機密唔講得，但佢講笑咁話銷量要用貨櫃計喎！



不過CEO都透露，嚟緊公司會考慮加價，30粒裝嘅金莎朱古力或會由59蚊加到61蚊。佢話雖然加咗2蚊，但都仲係比其他行家平好多，所以唔擔心會流失顧客！



高瞻