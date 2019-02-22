﻿數據好壞參半 市場觀望貿談 投資者審慎 杜指挫166點

雖然盛傳中美貿易談判有進展，但美國經濟數據好壞參半，外圍投資者持觀望態度。美股三大指數低開，杜指早段曾跌129點，見25824點，相當於0.5%跌幅。納指和標指亦分別挫0.78%和0.54%。



美國周四公布的經濟數據好壞參半，去年12月耐用品定單按月上升1.2%，低於市場預期的1.7%增長；1月二手樓銷售減少1.2%，年率為494萬間，市場預期為500萬間。



不過，勞工市場表現則較預期為佳，截至2月16日止的一周，美國首次申領失業救濟人數為21.6萬人，按周減少2.3萬人，市場預期則為22.9萬人，因此是優於預期。美國首次申領失業救濟人數已連續第207周低於30萬人，為1970年以來最長紀錄，反映勞工市場維持穩健。



中美今起舉行高級別磋商



除了數據因素，分析師指出，中美今日起一連兩日在美國華盛頓舉行高級別磋商，投資者普遍採取觀望態度，周四早段交投不多。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25788點，跌166點；納斯達克指數報7451點，跌37點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.04港元，較香港收市價跌0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見337.17港元，較香港收市價跌6.03港元。



美國聯儲局周三 (20日)釋出減緩緊縮貨幣步伐之意，聯儲局官員認為，在衡量多種增長不利因素時，要對加息持審慎及耐心態度，幾乎所有與會者均傾向在年內停止縮表。消息刺激周三美國三大指數漲升。



港股方面，聯儲局有意減緩緊縮，加上A股受人民幣匯走強及中美貿易談判之憧憬所影響，恒指走勢波動，收市報28629點，升115點，為去年7月30日以來收市新高。國企指數報11305點，升76點。大市成交額1149億元。



恒指創半年收市新高



藍籌股普遍向上。騰訊繼續支撐大市，股價漲0.65%，收報343.2元；滙控(005)業績後連跌兩交易日後，重獲資金吸納，收升0.76%，報64.9元。



歐洲股市周四個別發展，英國富時指數中段跌近1%，至於法國CAC指數以及德國DAX指數在中段窄幅上落。