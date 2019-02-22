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﻿人幣強勢 在岸價錄三周高

2019-02-22 列印
　　周四市場傳出中美初步達成貿易協議綱要，受消息帶動，人民幣兌美元維持偏強的走勢，在岸價（CNY）昨收市收報6.7101，較上日升135點子，錄得3周新高；全日上落波幅逾360點子。

　　周四的官方中間價設在6.722，較上日大幅上調338點子，且為連續第3日上調。離岸價（CNH）在午間曾收復6.69，高見6.6879，創逾7個月新高。

　　交易員指出，中美接近達成貿易協議的消息，利好人民幣匯率走勢。早段人民幣兌美元匯率大幅上行；午後隨着逢低購匯盤進場，離岸及在岸人民幣漲幅收窄，後市焦點仍將是中美高級別貿易磋商的進展。

　　有交易員認為，人民幣目前本身的困局仍十分明顯，貨幣政策寬鬆預期難改。
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