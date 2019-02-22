陳德霖十月退休 四人成接掌金管局熱門

政府昨日正式宣佈，金管局總裁陳德霖將於今年十月一日退休，並由財政司司長陳茂波領導的遴選小組負責繼任人的遴選工作。市場盛傳有四位候選人呼聲較高，但以現任金管局副總裁余偉文為大熱，但曾在金管局工作多年，現時轉至證監會任副行政總裁的梁鳳儀，因較具國際視野，亦為接任「黑馬」。



據悉，陳德霖退休是他自己的選擇，而接近局方人士透露，陳德霖是早前通知政府有關其退休的決定。事實上每當朋友問及他的去留時，陳德霖總回應說「進有時，退有時」。挑選金管局總裁接班人將由遴選小組負責，該小組的成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛。



任志剛等遴選組覓接班人



陳德霖自2009年10月出任金管局總裁，並於2014年獲續任此職五年，他的任期將於今年九月底屆滿。陳茂波感謝陳德霖在過去近十年作出的貢獻，稱陳德霖多年來不辭勞苦地強化香港的貨幣及銀行體系，推動香港成為亞洲國際金融中心，並在金融改革進程中扮演着關鍵角色。



「進有時，退有時」



隨着陳德霖任期將會屆滿，市場揣測誰是繼任人，市場盛傳在金管局任職副總裁最久的余偉文最大機會接任總裁一職。



市場中人指，金管局是論資排輩的地方，在該局現時三名副總裁，即余偉文、阮國恒和李達志之中，就以余最早於二○○七年已擔任此職，另外兩人分別於二○一○年及二○一八年才任副總裁，而且余曾負責很多不同範疇的工作，工作經驗較為全面，目前亦手執重任，負責管理總資產逾四萬億元的外匯基金。余正是任志剛當年重點栽培的人才，且亦獲銀行家所接受。



然而，論到金管局總裁的潛在人選，亦不可無視證監會副行政總裁梁鳳儀這頭黑馬，因她曾出任財經事務及庫務局副局長，此前又在金管局工作了十四年，同時曾任國際結算銀行轄下全球金融體系委員會的金管局代表，故甚具國際視野。



