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寫字樓業務亮麗 希慎賺60億飆66%

2019-02-22 列印
　　希慎興業（014）昨天公布截至去年底止全年業績，期內純利為60.3億元，按年增長65.9%；營業額38.9億元，按年上升9.6%；每股基本盈利576.66仙，派第二次中期股息每股1.17元，連同第一次中期股息，全年共派1.44元，按年增5.1%。該公司首席財務總監賀樹人表示，今年1月租戶銷售額有高單位數增長，預計今年零售續租租金與去年持平。

        希慎去年寫字樓業務表現亮麗，營業額按年升24.2%，至16.9億元，佔總營業額43.3%。該集團解釋，寫字樓業務的營業額貢獻增加，主要由新落成的利園三期以寫字樓為主。

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