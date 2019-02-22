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總商會蔡冠深︰大灣區爭取港人港稅

2019-02-22 列印
　　香港中華總商會會長蔡冠深指出，改革開放40年以來，香港始終是國家「引進來，走出去」不可替代的雙向平台。推動粵港澳大灣區的發展，將給香港的商界，特別是青年人，包括中小企、初創企業帶來更多的機會。

  蔡冠深說，目前，有些打算到內地發展的企業，有意爭取「港人港稅」、「澳人澳稅」，因為內地稅收水平高於本港，如降低稅率，將吸引港資、外資的初創企業到內地發展。他相信，內地稅務部門已聽到商界的聲音，並會通盤考量。

  蔡冠深表示，「港人港稅」的安排，目前已適用於前海自貿區的港資企業，下一步，能否覆蓋深圳特區，甚至擴闊至覆蓋整個大灣區，國家稅務部門仍在積極研究。

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