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嘉信理財︰今年買美股仍須審慎

2019-02-22 列印
　　嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義昨日指出，受中美貿易戰、加息及經濟衰退的憂慮影響，去年12月投資者因「反應過度」，導致美股大跌；展望今年美股走勢，他認為無需悲觀，但仍要小心，因為去年提及的風險因素仍然存在，但認為經濟衰退是2020年才會發生的事，今年需觀察企業的盈利增長表現。

        游國義表示，今年第一季度的企業盈利增幅預測為負數，目前市場雖然對第二及第三季度的企業盈利增幅預測為正數，但趨勢仍是向下調整。他警告，仍需繼續觀察後續發展，若第二及第三季的企業盈利增幅轉為負數，美股可能再現去年12月時的低位。

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