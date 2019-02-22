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聯想第三季扭虧賺2.33億美元

2019-02-22 列印
　　聯想集團（992）第三季業績扭虧為盈，截至去年12月底止3個月純利2.33億元（美元．下同，），每股基本盈利1.96美仙。期內收入140.4億美元，按年增長8.5%，為過去4年最高。集團董事長及首席執行官楊元慶在電話會議上表示，中美貿易戰對集團的影響不大，主要是因為採取全球化的方針，有助平衡自身的業務。

　　期內毛利率按年增長1.1個百分點至14.6%，主要由於個人電腦和智能設備業務利潤率得到穩健增長，及其移動業務的產品組合得到改善所致。移動業務方面，自收購摩托羅拉以來首次實現除稅前溢利，錄得除稅前溢利300萬元，較上年同期虧損1.24億元顯著改善；收入16.7億元，按年降20%。

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