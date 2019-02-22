﻿中環IFC外望——港交所邀猛人入局做諮詢

港交所自從收購LME（倫敦金屬交易所）後，愈嚟愈國際化，噚日仲宣佈成立國際諮詢委員會（委員會），用嚟做港交所董事會嘅諮詢組織。



至於成員就真係粒粒皆星，包括前滙控（005）行政總裁及集團管理委員會主席歐智華；彭博資訊全球公共政策副主席及創始人兼主席的特別顧問、前美國證券交易委員會主席Mary Schapiro；以及阿里巴巴董事局執行副主席蔡崇信。至於港交所主席史美倫就擔任國際諮詢委員會主席。



委員會每年最少開兩次會，幫港交所掌握環球動向，包括國際主要金融中心最新發展、環球地緣政治變化、科技發展情況、國際政策同監管倡議措施。



委員會主席由港交所主席出任，同港交所主席任期相同。委員會其他成員初始任期則為三年，屆滿後可續任。究竟港交所邀請猛人做顧問，係咪想吸引更多大型企業來港上市，咁就要拭目以待啦。



傳雷蛇裁員30人 叫停新手機開發



有媒體報道，雷蛇（1337）將裁員約30人，約佔員工總數的2%。報道引述消息人士指，裁員集中在手機及硬件工程部門，亦涉及部份市場部員工。據報留下的員工會繼續參與Razer Phone 2更新，但Razer Phone 3開發項目已經終止。



雷蛇回應表示，最近進行策略調整，並將集中資源在重點項目，以提高盈利能力。在手機業務部門，減少部份員工數量，並調配一部份員工加入新的項目組工作。



Razer Phone讓該公司看到手機遊戲領域的巨大發展潛力，將通過硬件和軟件產品措施，繼續投資在該領域。



雷蛇股價昨日造好，收市報1.67元，升6.37%。



高瞻